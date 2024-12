Una busta con all’interno tre proiettili è stata recapitata all’avvocato di Filippo Turetta

Leggi su Open.online

Unacontreallo studio dell’avvocato Giovanni Caruso, difensore di, il 22enne di Torreglia condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. A darne notizia è il Corriere della Sera. Il legale aprendo la corrispondenza inviata al suo studio a Padova ha trovato una lettera che aveva come contenuto tre pallottole avvolte in un foglio di carta. Caruso ha da subito contattato la questura per riferire dell’episodio. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, della Digos e del gabinetto interprovinciale della Polizia scientifica. Le autorità hanno proceduto a ispezionare la lettera e hanno repertato tutto il contenuto. In copertina: ANSA/IGOR GREGANTI I Il legale di, l’avvocato Giovanni Caruso, parla con i giornalisti uscendo dal carcere di Verona, 27 novembre 2023.