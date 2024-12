Zonawrestling.net - The Miz da Pat McAfee: “Felice per quanto successo con il New Day”

Come visto durante la puntata di RAW di lunedì notte, il New Day ha cambiato faccia dopo che Kofi Kingston e Xavier Woods hanno letteralmente voltato le spalle allo storico amico Big E.In merito a questa faccenda si è soffermato Patnel suo show dentro il quale ha avuto una videochiamata con The Miz per parlare di diverse tematiche, tra cui questa recente faccenda che ha coinvolto i pluricampioni di coppia.Alla domanda “cosa ne pensi dicol New Day?”, Mix ha prontamente risposto di essereche i due abbiano fatto ciò che hanno fatto a RAW.Pat ha poi risposto a Miz di essere una persona decisamente terribile per le parole appena espresse.What happened with The New Day last night.. "I'm glad they did what they did" ~ @mikethemizYou're a TERRIBLE person #PMSLive pic.