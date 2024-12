Anteprima24.it - ‘Telese Città’: “Sul Telesi@ basta mistificazioni, i fatti smentiscono Fuschini”

Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo consiliare “Telese Città” intende fare chiarezza sulla vicenda del riscaldamento presso il Liceo Linguistico dell’Istituto “@”. Una questione che, alla luce delle dichiarazioni del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, assume contorni preoccupanti per il livello di mistificazione messo in atto dal Vicesindaco. È gravissimo che un amministratore, che ricopre ruoli sia a livello comunale che provinciale, distorca la realtà a fini propagandistici, addossando alla Provincia responsabilità che invece sono del tutto attribuibili al Comune di Telese Terme, come chiarito dal contratto di locazione siglato tra i due Enti.non può ignorare, a meno di una preoccupante disattenzione istituzionale, che spetta al Comune, in qualità di proprietario dell’immobile, provvedere all’acquisto e alla sostituzione della pompa di calore fuori uso.