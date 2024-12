Sophie Codegoni presenta 3 000 pagine di messaggi ricevuti da Basciano | cosa è emerso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandroè stato rilasciato dal gip, ma la Procura ha richiesto per lui gli arresti domiciliari, sostenendo che rappresenti un “pericolo” per. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e deejay è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, nonché madre di sua figlia Celine Blue. La richiesta di misura cautelare è stata avanzata dalla Procura di Milano.nella denuncia contro Alessandroha depositato in suo supporto oltre 3000die la notizia è stata commentata anche a La Vita in Diretta.Dopo aver trascorso quasi 48 ore nel carcere di San Vittore, persono stati chiesti gli arresti domiciliari. La Procura di Milano ha fatto appello contro la revoca della custodia cautelare e ha sollevato preoccupazioni riguardo al rischio che l’uomo possa commettere ulteriori atti persecutori nei confronti di, che lo ha denunciato.