Short Track l’Italia in gara in Coppa del Mondo | tutto pronto a Pechino

, 4 dicembre 2024 – Riprende il percorso dell’ISU World Tour di, così come è stato ribattezzato dalla International Skating Union, a partire da questa stagione, il circuito della tradizionaledel.Venerdì ail via al terzo appuntamento. Presente ancheguidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec, il capoallenatore Maggie Qi e gli allenatori ?Nicola Rodigari e ?Derrick Campbell.Nove gli atleti convocati: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) al maschile.Assente Luca Spechenhauser – out per recuperare da un problema al ginocchio -, la Nazionale tricolore potrà contare sulla sua stella, Pietro Sighel, e su un gruppo che anche nelle prove a squadre ha già dimostrato di potersi mettere in evidenza.