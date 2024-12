Thesocialpost.it - Scoperto in Italia un gruppo neonazista che progettava attentati contro le istituzioni: 12 arresti

L’associazione è accusata di terrorismo, propaganda e incitamento alla violenza per motivi di discriminazione di tipo razziale, etnico e religioso, nonché di possesso illegale di armi da fuoco. I reati contestati dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo insieme alla procura di Bologna sono di estrema gravità e riguardano gli indagati coinvolti in un’inchiesta su une suprematista noto come “Werwolf Division”. L’operazione della polizia, che ha interessato l’intero territorio nazionale, ha portato all’emissione di 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere, richieste dalla procura e convalidate dal giudice per le indagini preliminari di Bologna. Inoltre, sono in corso altre 13 perquisizioni a domicilio. L’inchiesta è coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.