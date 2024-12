Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Beaver Creek: dai successi di Ghedina, Innerhofer e Marsaglia alle delusioni recenti

Leggi su Oasport.it

Siamo giunti al momento di alzare il sipario sull’appuntamento di(Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025. Si gareggerà (per una discesa, un superG e un gigante) sulla celebre pista “Birds of Prey” una delle più veloci e complicate dell’intero calendario ma che, purtroppo, ha regalato ben poche soddisfazioni agli atleti italiani, specialmente nelle ultime edizioni.Proviamo a ripercorrere con la memoria idei nostri portacolori. Iniziamo con la discesa. La Birds of Prey fa il suo esordio nella Coppa del Mondo il 4 dicembre 1997 e si tinge subito di azzurro. Kristian, infatti, fa sua la gara precedendo il francese Jean-Luc Crétier ed il norvegese Lasse Kjus.Il fuoriclasse ampezzano, per completare un ottimo weekend, centra anche il terzo posto (il 27 novembre 1999) nella seconda discesa,spdegli austriaci Hermann Maier e Stephan Eberharter.