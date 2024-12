Rugby femminile il CT Raineri lascia la guida della Nazionale italiana | al suo posto Roselli

Leggi su Sportface.it

Si separano le strade dell’Itale di Giovanni. Questa la nota ufficialeFir: “In seguito a un approfondito processo di revisione da parteDirezione Tecnica sulle risultanze dei risultati sportivi del 2024, Giovannilascerà il 31 dicembre il ruolo di commissario tecnicosquadraaveva assunto ladell’Italia nel dicembre del 2022,ndo le azzurre nelle edizioni 2023 e 2024 del Guinness Women’s Six Nations e del WXV, conquistando nel biennio anche la qualificazione allaWorld Cup 2025 in Inghilterra endo Giordano e compagne alla prima vittoria di sempre in Irlanda nel Torneo 2024“. Il direttore tecnico Daniele Pacini ha aggiunto: “Nanni ha raccolto con passione ed un impegno fuori dal comune l’ereditàta da Andrea Di Giandomenico, che avevato laper dodici anni, e con la sua etica del lavoro ha raggiunto alcuni traguardi importanti, garantendoci la partecipazione allaWorld Cup di questa estate in Inghilterra“.