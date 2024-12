Lopinionista.it - RheoFit A1, primo roller massaggiante completamente automatico

Grazie all’Intelligenza Artificiale crea programmi su misura per il benessere muscolare, il recupero fisico e il miglioramento della performanceA1, è ile dotato di Intelligenza Artificiale, progettato per offrire un rilassamento profondo e su misura. Realizzato con una struttura leggera e compatta, questo dispositivo innovativo è pensato per alleviare tensioni muscolari, affaticamento e dolori in modo rapido ed efficace, grazie a un sistema di massaggio biomimetico 3D che agisce su muscoli profondi, fascia superficiale e tessuti linfovascolari.A1 si distingue per l’utilizzo di un’applicazione mobile dedicata che consente di scegliere l’intensità e le modalità di massaggio in base alle esigenze individuali, che implementa l’Intelligenza Artificiale per creare programmi su misura.