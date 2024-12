Ilrestodelcarlino.it - Parole d'ordine

Le Regionali sono state archiviate e il Pd già si interroga sul suo futuro. I successi in Umbria e, soprattutto, in Emilia-Romagna non sono evidentemente bastati a chetare il dibattito interno. Lo scorso fine settimana Stefano Bonaccini ha riunito la corrente riformista e ha lanciato un messaggio a Elly Schlein: se non cambia legge elettorale, al prossimo giro serviranno le primarie per scegliere i candidati. Tradotto: vogliamo dire la nostra. Sembra la riproduzione dell'eterno dibattito sugli equilibri interni, e forse lo è davvero. Ma è un dibattito che ha radici profonde. Questo perché il Pd è tuttora un partito irrisolto, un funambolo eternamente in bilico tra riformismo e massimalismo, tra realismo e movimentismo. Con una semplificazione, si potrebbe dire che la segreteria Schlein ha spostato la barra a sinistra, operazione peraltro riuscita, visto che ha consentito al Pd di risalire la china (e infatti anche i riformisti si sono volentieri accodati).