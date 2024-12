Lanazione.it - Minori stranieri a lezione nei Pispini

Dal 3 dicembre al 10 giugno una parte delle lezioni del Centro Provinciale per l’Istruzione per adulti (acronimo Cpia 1 Siena) si terrà in un’aula della sede di viadell’Università per. In seguito alla stipula di un accordo quadro tra le due istituzioni formative, Università peraccoglierà una classe dinon accompagnati che frequentano i percorsi di Primo Livello, orientati al conseguimento delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e finalizzati all’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dela scuola media quindi. Sarà così possibile, per questo gruppo di adolescenti, andare a scuola in orario mattutino come i loro coetanei e avere, per tre giorni a settimana, la sicurezza di un’aula in cui costruire, insieme ai loro docenti del Cpia, la propria formazione.