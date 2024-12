Mamma ruba l'apparecchio al figlio sordo per rivenderlo, prima di abbandonarlo in una casa famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Caro Babbo Natale”. Inizia così la lettera di Michele, un bambino di nove annila cui storia sta commuovendo l’Italia. Michele, infatti, nella sua lettera a Santa Klaus non ha chiesto un giocattolo o un videogioco come fanno tanti bambini della sua età, ma un oggetto per lui indispensabile:acustico. Michele ne aveva uno, ma gli è statoto. Si tratta di strumenti molto costosi. Una vicenda raccapricciante e toccante al tempo stesso, raccontata da Il Mattino.“Per sentire ho bisogno di due apparecchi cocleari, uno l’ha portato miacon sé, l’altro l’ho perso al parco”, ha scritto il piccolo, affetto da ipoacusia dalla nascita. La madre di Michele ha abbandonato ilqualche giorno fa in una comunità ad Aversa, in provincia di Caserta.di andarsene però la donna gli avrebbe sottratto di nascosto il piccolo strumento probabilmente per