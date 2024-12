Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano cerca di sfruttare un’imprecisione del cinese, in crisi di tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:50ha ufficialmente ora 20 minuti per 17 mosse. Il che equivale a un rischio ancora più grande di quello visto ieri.12:49 E di nuovo bisogna sottolineare l’estrema bravura nel calcolo di, che proprio su queste situazioni riesce a sviluppare al massimo il proprio immenso potenziale. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un diciottenne che sta andando a caccia di qualcosa di storico.12:47 Ancora una volta il problema delè quello che ha colpito, visibilmente scontento della situazione.con linguaggio del corpo palesemente più rilassato.The computer doesn’t like 22.Rb1, because of 22.b5! 23.cxb5 Qb6+! — andspots it, or, as Leko suggests, it was a “devilish trap!” #pic.