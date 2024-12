Quotidiano.net - L’Italia e il soft power. Sicurezza, energia e terre rare. Tutti i big nella Fondazione Med-Or

In un Paese nel quale la divisione e le rivalità sono una sorta di elemento del Dna storico della Nazione, l’unione delle forze per far decollare una "di sistema" è quasi un miracolo. Eppure, il miracolo è accaduto e ieri ha avuto la sua certificazione ufficiale: a Palazzo Chigi si sono ritrovati i big delle più grandi aziende pubbliche italiane (Cdp, Enel, Eni, Fs, Fincantieri, Poste Italiane, Snam, e Terna) e i Capi di Gabinetto dei ministeri-chiave (Esteri, Interno, Difesa, Imprese e Made in Italy, Università e Ricerca, Agricoltura, Ambiente, Economia), e, con la regia del sottosegretario Alfredo Mantovano e l’impulso decisivo della stessa premier Gorgia Meloni, è nata la "nuova"Med-Or, che da struttura creata in casa Leonardo diventa il centro nevralgico e l’hub strutturale per la nostra proiezione strategica all’estero e, innanzitutto, nel Mediterraneo allargato.