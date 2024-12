Lapresse.it - Jazz, in Friuli dal 13 febbraio il progetto ‘Ponte a NordEst’ curato da Stefano Bollani

Ponte a NordEst,dall’Associazione Culturale Euritmica nell’ambito del calendario di GO!2025 e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione AutonomaVenezia Giulia, è unche per la prima volta unisce i massimi esponenti che la scenaitaliana ha espresso – e continua a esprimere – da oltre cinquant’anni: una residenza artistica che si terrà a Gorizia dal 13 al 162025 che ospiterà il gotha della musica d’improvvisazione nella prima capitale culturale transfrontaliera d’Europa, per un lavoro congiunto e specifico mai realizzato fino ad ora.Coordinatore e fulcro musicale del, genio assoluto della tastiera, pianista tra i più eclettici e vulcanici che la storia delconosca; la band (per l’occasione battezzata, non a caso,All Stars) che lo accompagnerà in questa avventura è composta da:Enrico Rava – trombettistatriestino, dagli anni Sessanta celebrato simbolo e tutt’ora superbo interprete delitaliano a livello internazionale;Paolo Fresu – noto nel mondo non solo per le ineguagliabili ricerche e realizzazioni sonore con tromba e flicorno, ma anche docente, operatore culturale, direttore di diverse istituzioni e festival italiani ed internazionali;Roberto Gatto – colosso della batteria che dagli anni Ottanta suona al fianco dei maggiori “mostri sacri” italiani, europei ed americani;Ares Tavolazzi – contrabbassista che da decenni colora il tempo dei più significativi progetti culturali tra rock, progressive,, canzone d’autore;Antonello Salis – fisarmonicista, pianista e compositore che del ruvido spirito sardo e della carnalità della propria terra porta, insieme, virtuosismo e graffiante personalità;Daniele Sepe – sassofonista talentuoso e sorprendente nel suo essere diretto e autentico, le cui interpretazioni sono permeate dal calore popolare e da un’appassionata “follia” tutta napoletana.