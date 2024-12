Spazionapoli.it - Inter, nuovo affare dal Napoli dopo Zielinski: Marotta indispettisce Conte

Tra ile l’, con Antonioe Beppeprotagonisti, va avanti il botta e risposta a distanza. Lo scontro, però, potrebbe sfociare anche sul mercato.Tra Antonioe Beppe, rispettivamente tecnico della SSCe presidente dell’, ormai è partita la battaglia mediatica a distanza: a testimoniarlo è l’uscita dell’allenatore nella conferenza stampa tenutasi a Castel Volturno nei giorni scorsi (qui per rileggere le sue dichiarazioni), parlando difatti di fallimento in caso di mancato Scudetto al termine della stagione in corso. Insomma, trae Milano l’aria non è poi leggera, con le due compagini che possono darsi lotta, agonisticamente parlando, fino a maggio per lo Scudetto.Considerando che ciò può sfociare anche sul mercato, la situazione è tutta da tenere d’occhio.