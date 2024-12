Quotidiano.net - Il profumo da sposa, come scegliere le fragranze giuste per il grande giorno

Leggi su Quotidiano.net

Neldel matrimonio, nulla viene lasciato al caso: ogni minimo particolare, dall’abito all’allestimento floreale, dal trucco alle bomboniere, viene studiato attentamente. Tuttavia, c’è un elemento spesso sottovalutato che ha un ruolo unico nel raccontare chi siamo: il. Custode di ricordi e sensazioni, la fragranza che si sceglie è in grado di evocare momenti speciali,quello in cui gli sposi si sono incontrati o innamorati. Note in sintonia Proprio per questo gli esperti suggeriscono di mantenere il proprioabituale per celebrare l’autenticità e rinnovare la memoria olfattiva condivisa dalla coppia. Tuttavia, cambiare fragranza non è vietato, a patto che la scelta rispecchi la propria personalità e non si discosti troppo dal proprio stile abituale. Unache in generale prediligafresche e floreali dovrebbe rimanere su queste essenze, escludendo sentori orientali e speziati, troppo intensi e lontani dal suo carattere.