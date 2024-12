Ilrestodelcarlino.it - I fumetti di Maicol&Mirco per la biblioteca

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per la nuova targa dellacomunale Zavatti. A realizzarla ha pensato Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mirco,sta e disegnatore, vincitore di numerosi riconoscimenti nel campo delle arti visive e docente all’Accademia delle belle arti dell’Aquila. Sono stati disegnati, invece, dagli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città dei colorati cartelli, che renderanno ancora più funzionale la struttura. Sulla targa esterna è riportata la frase "Leggere serve anche a chi non sa leggere", mentre la nuova segnaletica di orientamento interno, realizzata dagli studenti durante una serie di laboratori pratici, è stata progettata su supporti in plexiglass, consentendo una rotazione dei 381 disegni fatti dagli alunni. Alla cerimonia di inaugurazione ieri erano presenti, oltre alsta Rocchetti, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente dellaPaola Aggarbati insieme con alcuni membri del cda, la referente Simona Carassai e alcuni alunni e insegnanti che hanno partecipato al progetto.