Golf | Manassero Migliozzi e Laporta presenti al Nedbank Challenge

Matteo, Guidoe Francescosaranno sul tee di partenza del Gary Player CC, a Sun City in Sudafrica, per partecipare al, terzo evento stagionale del DP World Tour organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e in programma dal 5 all’8 dicembre. Difende il suo unico titolo sul circuito continentale Max Homa, membro del PGA Tour dove ha ottenuto sei successi, l’ultimo a gennaio 2023 motivo per cui dalla top ten mondiale ora è sceso al 35esimo posto. Difficile che possa ripetersi in un field di qualità nel quale vi sono molti giocatori in grado di competere ad alto livello come l’altro americano Will Zalatoris e i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes, i sudafricani Erik van Rooyen e Christiaan Bezuidenhout e il danese Nicolai Hojgaard, tutti frequentatori del tour d’oltre Oceano.