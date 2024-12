Zon.it - Escalation di furti a Cava de’ Tirreni: ladri in azione con radioline

L’ondata dinon si arresta tra l’Agro nocerino e la Valle dell’Irno. Negli ultimi giorni, tre appartamenti sono stati svaligiati ade’, precisamente in via De Ciccio. A compiere i colpi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una banda composta da almeno tre individui, tutti con il volto coperto e dotati diper coordinarsi e monitorare eventuali interventi dei proprietari o delle forze dell’ordine.La dinamicaUno dei membri della banda avrebbe agito da vedetta, posizionato su un balcone per fornire indicazioni ai complici, che hanno forzato gli accessi agli appartamenti, rubando denaro e oggetti preziosi. Durante il fine settimana, però, un furto è stato sventato in via Mazzini, grazie all’attenzione dei proprietari, che, insospettiti dai rumori, hanno messo in fuga due individui mentre cerno di introdursi da una finestra.