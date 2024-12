Liberoquotidiano.it - Energia: Federmanager, negoziare su concessioni grandi impianti idroelettrici

Roma, 4 dic. (Labitalia) - "È necessario procedere a una riassegnazione delledeiai concessionari uscenti, attraverso una negoziazione su investimenti, canoni e iniziative a favore dei territori. La durata dei titoli concessionari va infatti adeguata alla media europea, che si aggira sui 60-90 anni. In Italia si arriva a 30 anni, ma in alcune regioni si scende anche a 15. In tal modo si guarderebbe allo sviluppo di una strategia pluriennale, mantenendo nel Paese il controllo degli. Anche perché sono da considerare di primaria importanza le ricadute che il settore idroelettrico registra sul piano occupazionale". E' la riflessione dialla luce dei dati emersi dal Rapporto-Aiee 'Riflessioni sul Piano nazionale integratoclima 2024'.