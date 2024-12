Anteprima24.it - Consegnata borsa di studio in memoria di Giogiò Cutolo

Tempo di lettura: 2 minutiUnadiindi Giovanbattista, il giovane musicista ucciso lo scorso anno a piazza Municipio da colpi di arma da fuoco sparati da un sedicenne. È una delle sette consegnate nel corso di una cerimonia svoltasi nell’aula consiliare del Comune di Gragnano, dalla fondazione Emidio Di Nola per premiare gli studenti meritevoli, residenti nella città del Napoletano, che si trovino in situazione economica disagiata. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il sindaco di Gragnano Nello D’Auria; il professor Renato Briganti, docente di Economia alla Federico II e referente della fondazione Di Nola; Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista, per tutti semplicemente. I presenti hanno ricordato come “lo spirito della fondazione, e quindi delle borse di, è quello di consentire ad alcuni giovani gragnanesi, particolarmente motivati, di continuare a studiare anche dopo la fine della scuola dell’obbligo”.