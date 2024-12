Iltempo.it - Chiara Petrolini, "può reiterare i reati, domiciliari insufficienti": cosa emerge

Leggi su Iltempo.it

I giudici del Tribunale del Riesame di Bologna hanno accolto integralmente le richieste del Pubblico ministero e hanno chiesto il carcere per, la 21enne di Vignale di Traversetolo indagata per duplice omicidio pluriaggravato e soppressione di cadaveri. Le motivazioni dell'ordinanza depositata dai magistrati descrivono «l'estrema pericolosità sociale» della giovane, che risulta non avere «remore ad affrontare in modo analogo nuovi ostacoli al suo vivere serenamente che trovi insopportabili, al punto da farle usare violenza a chi vi si frapponga, considerato il disprezzo per la vita»., dunque, «può», dal suo atteggiamentoun'apparente «mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza» e per questo «isonoad arginare il rischio» spiegano i giudici.