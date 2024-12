Ilnapolista.it - Canalis: «Ho scritto “figlio di pu***na” sull’auto di Vieri, volevo che lo vedessero tutti a Appiano Gentile»

Elisabetta, ospite nel programma di Rai 2 Belve condotto da Francesca Fagnani, ha raccontato della sua storia d’amore tossica con l’ex calciatore Bobo: «Hodidiche lo»La Fagnani le ha chiesto:«Lei ha raccontato di essere scesa di notte e aver sfregiato la macchina di un uomo con il quale è stata, scrivendogli con la chiave “di” Chi era il fortunato?»A quel punto, l’ex velina ha risposto:«Bobo. Non stavamo neanche insieme. era quella fase di tira e molla. Lui me ne aveva fatte talmente tante che lomandare acentro d’allenamento dell’Inter con la macchina sfregiata. Ci sono tante persone che lì aspettano i giocatori per foto, autografi. Ioche arrivasse equella scritta sulla macchina.