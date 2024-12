Metropolitanmagazine.it - Alex Consani è la prima modella transgender dell’anno: “Il cambiamento non è solo possibile, ma anche necessario”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un premio prestigioso vinto a soli 21 anni.americana, ha vinto il premio comeai Fashion Awards di Londra. E oltre al premio, entra dritta nella storia comea vincere questo titolo. Possiamo dire che si è fatta la storia: per alcuni sarà banale, ma per altri, e per tutta la comunità, è un traguardo fondamentale. E lei stessa si è espressa in merito, sottolineando l’importanza delche, come lei stessa dice, èè laa vincere i Fashion Awards di LondraCome lei stessa ha affermato, la sua vittoria è “un grande passo nella giusta direzione. Perché ilè più che, anzi: è”.ha cominciato la carriera dia soli 12 anni, ma la fama è esplosa nel 2019 con la IMG Models.