Ultime Notizie Roma del 03-12-2024 ore 08 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivato il giorno del giudizio per Filippo Turetta oggi a poco più di un anno dall'omicidio di Giulia Cecchetti nell'aula della Corte d'Assise di Venezia il 23enne saprà il suo destino ce lo castro come chiesto dalla procura ossi giudici riterranno che anche a un uomo come lui Reo confesso del massacro di una ragazza con 75 coltellate possono essere riconosciute delle attenuanti generiche tali da evitare il carcere a vita cresce la tensione l'indomani dell'addio di Carlo Tavares stellantis gruppo automobilistico comunica sto in anticipo di un anno sui tempi previsti dal contratto che sarebbe scaduto nella primavera del 2026 per lui si parla di una buona uscita di 100 milioni di euro a incidere sul l'importo secondo indiscrezioni che l'azienda non sarebbe proprio l'uscita anticipata secondo alcune valutazioni il manager avrebbe percepito uno stipendio annuale di circa 40 milioni di euro negli ultimi anni per questa cifra è stato definito il manager del settore automobilistico pagato al mondo cambiamo ora argomento svolta nelle indagini sulla tragica morte dei tre giovani che lo scorso 31 maggio furono travolti dalla piena improvvisa del Torrente Natisone friuli-venezia Giulia la Procura della Repubblica di Udine Infatti avviato avvisi di garanzia tre vigili del fuoco della sala operativa e ogni infermiere del numero unico d'emergenza 112 tragedia persero la vita Patrizia Cornus Bianca d'oro e Cristian molnar come è stato per malore videochiamata con i compagni ha detto giocate mercoledì il giocatore cosciente lucido Voglio giocare Fatemi uscire il viola non è più intubato in corto di accertamenti sulle cause della sua nel suo malore che ha in campo