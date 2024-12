Turiste ubriache portate via in carrello dalla polizia per non farle finire nelle mani di malintenzionati [VIDEO]

Leggi su Dayitalianews.com

Duedi 19 e 23 anni hanno alzato un po’ troppo il gomito e la, per evitare che potesserodi, criminali o stupratori le ha “raccolte” con une le hasane e salve fino al loro hotel. È successo in Thailandia e le immagini, sicuramente curiose e insolite, hanno fatto il giro del web in poche ore.in: cos’è successo?I fatti si sarebbero svolti lo scorso 29 novembre nel quartiere di Koh Phi Phi a Krabi, in Thailandia, dove duedi nazionalità australiana e tedesca si sarebbero addormentate in un bar sopraffatte dall’alcol, senza che il personale fosse in grado di rianimarle.Così è stata chiamata lache, per evitare guai peggiori per le due ragazze, le ha caricate su unmetallico preso in prestito da un negozio su un molo e le hafino all’albergo dove alloggiavano.