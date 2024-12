Oasport.it - Tennis, muore a 91 anni Neale Fraser: icona del tennis australiano e della Coppa Davis

Si è spento all’età di 91delprima dell’era Open. Vincitore di 19 titoli Slam in carriera tra le varie specialità (3 in singolare, 11 in doppio e 5 in doppio misto), la sua storia è profondamente legata allasia come giocatore protagonista in campo che come capitano dell’Australia.In singolaretrionfò a Wimbledon nel 1960 battendo in finale il leggendario connazionale Rod Laver, facendo doppietta inoltre all’US National (predecessore dello US Open) tra il 1959 ed il 1960. Ilta aussie riuscì nell’impresa di completare nel 1959 il Career Grand Slam di doppio, entrando poi nell’InternationalHall of Fame nel 1984.Il mancino di Melbourne ha contribuito al poker di successi dell’Australia indal 1959 al 1962, diventando leggenda poi nel ruolo di capitano restando alla guidaformazione oceanica per 24(1970-1993).