Sistema Trentino Alto Adige, l’Italia chiede l’arresto del magnate austriaco René Benko

La Procura distrettuale di Trento ha emesso un mandato d’arresto per il, fondatore del gruppo Signa, finito poco meno di un anno fa sulla stampa internazionale per un mega crac. Sarebbero stati effettuati anche altri arresti in Italia, tra cui il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager e la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi. Tutti si trovano ai domiciliari. Non si escludono ulteriori sviluppi sull’operazione ancora in corso. L’inchiesta e ilLe indagini sono coordinate dalla Dda della Procura di Trento con Carabinieri del Ros e i Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Trento. Gli inquirenti ipotizzano l’esistenza di un gruppo affaristico in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore immobiliare, in