Ilfattoquotidiano.it - Seduta lampo del Consiglio dei ministri per l’esordio di Foti: Meloni tiene la delega per il Sud

Unadeldei, durata una decina di minuti, segnaper Tommasoche lunedì ha giurato al Quirinale da nuovo ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr. “Emozionato? Faccio il mio dovere”, ha spiegato il successore di Raffaele Fitto entrando a Palazzo Chigi per partecipare alla riunione. “Sono abituato all’Aula del Parlamento, lasciatemi almeno abituare”, ha quindi aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia.Me il neo ministro piacentino non avrà laper il Sud. La presidente del, Giorgia– a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi – ha infatti mantenuto in capo a sé il coordinamento delle politiche per il Sud e ha avviato, da subito, una ricognizione all’interno del governo in merito a quanto già realizzato per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno, ai programmi in atto e alle proposte ancora da implementare, in particolare su incentivi, infrastrutture e investimenti.