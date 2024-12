Sardegna il cane caduto in un crepaccio salvato dai vigili del fuoco | Ci sono volute 24 ore ma l’abbiamo tirato fuori

Leggi su Open.online

I guaiti delda caccia arrivavano in superficie dal fondo di una fenditura nella roccia, dove l’animale erapoco tempo prima. Ciquasi ventiquattro ore di lavoro per tirarlo, ma alla fine il cagnolino ne è uscito vivo anche se impaurito. La storia arriva dal Sud, dove idelhanno lavorato un un giorno e una notte per salvare un l’animale,in uno strettotra le rocce a Murdega, una località rurale nelle campagne di Ballao. L’animale è stato poi riconsegnato al suo proprietario, che ha potuto riabbracciarlo illeso. L’intervento deidelL’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 10.30, e ha richiesto l’intervento immediato dei pompieri di Mandas, supportata dai tecnici del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) e dal personale specializzato della squadra di Urban Search and Rescue (Usar – Ricerca e soccorso urbani), dotato di attrezzature adeguate a portare a termine le operazioni necessarie ad aiutare ila districarsi daldove era