San Giorgio | emporio solidale uno spazio per le famiglie bisognose

Taglio del nastro per l’che sorge in un bene confiscato alla criminalità organizzata in via Galante a Sana Cremano ( Napoli ). Un supermercato di beni di prima necessità ma anche vestiario, dedicato allepiùche qui verranno accolte con solidarietà e rispetto, previa consegna di una carta speciale. A beneficiari sono centocon Isee inferiore a 6mila euro che hanno inoltrato domanda entro il 25 novembre, rispondendo ad un bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune; la graduazione ha durata annuale. Il progetto vede insieme Ambientesocietà cooperativa sociale onlus, con il CAIR Comitato Assistenza Istituzioni Religiose – Onlus ed è promosso dalla Caritas Diocesiana di Napoli e dal Comune di Sana Cremano. «Il nostro obiettivo era unire la legalità e quindi la rifunzionalizzazione di un bene confiscato alle mafie con l’importanza della solidarietà e del rapporto col territorio» ha detto il sindaco di Sana Cremano,Zinno che ha ricordato il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati sul territorio cittadino.