Quotidiano.net - San Francesco Saverio: il santo del giorno del 3 dicembre, missionario e patrono

San: ildel 3San, uno dei membri fondatori della Compagnia di Gesù e uno dei più celebri missionari della Chiesa cattolica, è commemorato ogni anno il 3. Nato il 7 aprile 1506 a Javier, nel Regno di Navarra (oggi parte della Spagna),è conosciuto per il suo lavoroin Asia, in particolare in India, Malesia, Giappone e parti dell'Asia orientale. La vita e le missioni diincontrò Ignazio di Loyola all'Università di Parigi e fu tra i primi sette membri della Compagnia di Gesù. Fu ordinato sacerdote nel 1537. Nel 1541, iniziò il suo viaggioverso l'Oriente. La sua missione principale era di portare il cristianesimo a persone che non avevano mai sentito parlare del Vangelo.