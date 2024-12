Lanazione.it - San Casciano dei Bagni, scrigno di storia: trovati nuovi reperti di età etrusca e romana

Sandei(Siena), 3 dicembre 2024 – La statua bronzea di un bambino con la palla in mano, migliaia di uova, alcune delle quali perfettamente conservate dalle acque termali, uno strato di serpenti bronzei di varie dimensioni, oggetti votivi per intercedere con la divinità. Sono alcune delle nuove meraviglie che emergono dalle acque termali di Sandei(in provincia di Siena), risultato della più recente campagna di scavi nel sito di Bagno Grande. Si arricchisce dunque quella che rappresenta una delle più importanti scoperte archeologiche dell'epoca recente. Sandei, dagli scavi emerge un Apollo in marmo biancobronzi votivi di etàche danno uno spaccato inedito di quel mondo antico visto dalla prospettiva della spiritualità e della cura.