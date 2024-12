Roma | caricano l’auto elettrica direttamente da casa con la ciabatta dalla finestra in strada

Leggi su Dayitalianews.com

Anche se con un po’ di fatica, le auto elettriche stanno lentamente iniziando a diffondersi in Italia. Non c’è stato ancora il tanto atteso boom per una serie di motivi e uno di questi è la presenza piuttosto scarsa di colonnine dove ricaricare le auto. Ac’è però chi ha risolto il problema brillantemente: se in zona non ci sono colonnine di ricarica, basta ricrearla a!In un video, pubblicato sulla pagina social Welcome to Favelas, si vede un filo che fuoriescedi un appartamento e due ciabatte appese che finiscono la loro “corsa” in un’autoparcheggiata a bordo. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas4k)Autocaricata con la corrente diQuesto marchingegno è stato studiato da qualche cittadino che, non sapendo dove e come ricaricare la sua auto, ha ben pensato di farsi una stazione di ricarica fai da tetra le quattro mura domestiche.