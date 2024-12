Spazionapoli.it - Rinnovo Napoli, agente a Castel Volturno: sì al prolungamento

Gli azzurri sono concordi alla volontà del procuratore, si lavora senza sosta per ildel contratto. Ilè sempre vigile per i calciatori che rischiano di andare in scadenza di contratto e per chi ha bisogno di unnel club. La società premia sempre i più meritevoli.Mister Conte ha chiesto particolarmente che il calciatore rimanesse nel club anche per il prossimo anno. Mathias Olivera e ilsono vicini al.Per Olivera si lavora alfino al 2028, esultano gli azzurriLa prova di forza di Mathias Olivera contro il Torino di Vanoli non è passata inosservata, è stata la ciliegina sulla torta della splendida stagione che sta conducendo.Per Olivera si lavora alfino al 2028, esultano gli azzurri (LaPresse) spazio.itFrancesco Modugno, inviato oggi ada Sky Sport, ha parlato così deldi Mathias Olivera:“Per Mathias Olivera si sta lavorando all’adeguamento e aldi contratto fino al 2028, c’è qui ail suo: ilguarda in prospettiva.