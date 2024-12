Iltempo.it - Quel colpo di “grazia” di Biden alla superiorità della sinistra

Adesso è chiarissimo: il miglior alleato di Donald Trump, il vero facilitatore del suo secondo mandato è proprio lui, Joe, Presidente in carica fino al 20 gennaio 2025. Già, perché è lui che per mesi ha condotto una campagna elettorale viziata dalle sue precarie condizioni di salute sino a naufragare nel confronto diretto in televisione. Ed è sempre lui che ha malvolentieri aperto la strada solo all'ultimo momento a Kamala Harris, impedendo al suo partito di trovare il tempo per costruire una candidatura alternativa. Ed è ancora lui che decide di concludere il suo mandato con l'assist definitivo a Trump: la concessionepresidenziale per il figlio Hunter, inattesadidueprocessi per reati importanti, tra cui un un'evasione fiscale da 1,4 milioni di dollari. Comunque questa storia sarebbe grave già di per sé, considerando il fatto che nessun Presidente nella storia americana ha mai concesso laad un figlio (Clinton lo fece per il fratello e Trump per il suo suocero).