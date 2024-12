Bergamonews.it - Pagine Ribelli: il primo incontro su “Cambiare l’acqua ai fiori” con ospite Lisa Martignetti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. L’associazione under-35 Visionary Bergamo lancia il suoevento in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo: “”, un club del libro che vuole essere spazio di confronto culturale e soprattutto umano, unendo lettura e riflessione, per aprire il dialogo su temi importanti e cari ai giovani (ma non solo!).Per il debutto è stato scelto il romanzoaidi Valérie Perrin, una storia emozionante che parla di lutto, rinascita e memoria, e che ha fatto da filo conduttore della mattinata: il racconto di Violet – custode di un cimitero che affronta il dolore di aver perso la figlia – è diventato il punto di partenza per ragionare sull’indissolubilità tra la vita e la morte.A moderare l’evento è stata, funeral planner conosciuta sui social come “la ragazza dei cimiteri”, che con grande empatia e delicatezza ha condiviso le sue esperienze, sia professionali che personali, offrendo una prospettiva genuina e autentica su una delle tematiche che più accomuna l’essere umano, ma che sembra essere evitata, o taciuta, come se non si volesse fare i conti con essa.