Nicola Severi sul ring. In palio il titolo italiano

Un pugile cesenate alla conquista del trono di campione. Oggi,, atleta 31enne originario della frazione di Borello, salirà sulper provare a mettere la mani sulnazionale nella categoria riservata ai pesi medio massimi. "L’appuntamento – spiega, impegnato negli ultimi dettagli della preparazione – è di quelli che possono fare la storia. Ci arrivo motivato e convinto dei miei mezzi, forte della vittoria dei campionati regionali che mi è valsa il pass per il gran finale in programma a Seregno". La strada è ancora lunga. "In gara ci saranno 18 atleti, che si affronteranno con la formula dell’eliminazione diretta, scalando il tabellone dopo ogni vittoria. E’ vero, la strada è lunga, perché dopo le operazioni di peso, si inizierà a competere dal pomeriggio di martedì, con le finali in programma domenica 8 dicembre".