Nba, Boston si rialza subito. Minnesota travolge i Lakers

Milano, 3 dicembre 2024 -si riscattae dopo il ko rimediato a Cleveland torna alla vittoria, ottenuta al Td Garden ai danni di Miami. I Celtics ritrovano Brown e White: il primo risulta essere il miglior marcatore dei suoi con 29 punti, mentre il secondo contribuisce con un bottino di 19 punti. Da sottolineare anche la prova da 25 punti di Pritchard e la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Tatum. Il match è equilibrato nel primo periodo, ma già nella seconda frazione i ragazzi di coach Mazzulla scappano in doppia cifra di vantaggio (60-45 il punteggio all'intervallo). La musica non cambia al rientro sul parquet, gli Heat scivolano anche oltre -20 e così l'ultimo quarto serve esclusivamente per fissare il risultato finale di 108-89. Doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi per Jáquez Jr.