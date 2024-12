Nasce la collaborazione Asvis-Edulia Treccani per promuovere l’Agenda 2030

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Sofia Petrarca della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 22 novembre 2024.L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (), incondal Sapere, avvia l’iniziativa “Insieme per creare consapevolezza sul” dedicata alla formazione di giovani adulti, studenti e studentesse, ma anche docenti, sui temi della sostenibilità e della cittadinanza globale. Il progetto si sviluppa attraverso tre percorsi distinti, ciascuno rivolto a un pubblico specifico, con l’intento di:una cultura della sostenibilità a tutti i livelli della società; fornire strumenti formativi aggiornati e accessibili per affrontare le sfide globali; contribuire alla costruzione di strategie educative e territoriali per il raggiungimento degli SDGs.