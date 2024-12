Napolipiu.com - Napoli, numeri record in difesa: Conte supera Spalletti

Leggi su Napolipiu.com

Gli azzurri hanno tenuto la porta inviolata 9 volte in 14 partite,ndo il dato dell’anno dello Scudetto. Solo la Juventus ha fatto meglio in Serie A.Ildi Antonioha trovato la sua formula vincente: unadi ferro. Gli azzurri hanno collezionato ben 9 clean sheet nelle prime 14 giornate di campionato, un dato chenon solo la scorsa stagione , ma anche l’anno dello Scudetto sotto la guida.Secondo quanto riportato da Opta, solo la Juventus ha fatto meglio in Serie A con 10 partite senza subire reti. Un dato ancora più impressionante se si considera che nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ha mostrato un rendimento difensivo simile.La svolta è arrivata con l’arrivo di Buongiorno, l’erede designato di Kim Min-jae. Il centrale azzurro, già nel giro della nazionale, ha formato con Rrahmani una coppia quasi invalicabile, permettendo a Meret di tornare ai livelli della stagione dello scudetto.