Mourinho e Allegri, lo scorso anno Roma e Juventus stavano decisamente meglio con loro due

, locondueLola, guidata dal tanto vituperato tecnico portoghese José, dopo quattordici giornate di campionato, occupava la quarta posizione in classifica con ventiquattro punti (ex aequo con il Napoli). Quest’, dopo quattordici turni di campionato i gialssi sono al quindicesimo posto in classifica con tredici punti conquistati (undici in meno dello), ossia appena due in più della terzultima e a meno quindici dal quarto posto. E hgià cambiato tre allenatori.Loladel tanto vituperato, a questo punto del campionato era seconda con trentatré punti (due in meno dell’Inter capolista) e fino a gennaio è stata in lotta per il vertice gomito a gomito con i nerazzurri.