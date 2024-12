Tvzap.it - Mariotto via da “Ballando”: la scoperta su Milly Carlucci infittisce il mistero

News tv.via da “”, lasucheil– Durante l’ultima puntata dicon le Stelle, Guillermoha lasciato improvvisamente lo studio dopo l’esibizione di Amanda Lear, senza fornire spiegazioni nell’immediato. A seguire l’ufficio stampa della maison Gattinoni, di cuiè direttore creativo, ha dichiarato che l’assenza è stata determinata dallo stress accumulato per i numerosi impegni professionali dello stilista in questo periodo. Si tratta davvero di questo? Recentemente il giudice del dancing show di Rai 1 è intervenuto sull’«Adnkronos» ammettendo i problemi sul lavoro. Ad ogni modo tanti spettatori hanno notato in diretta tv un gesto di. ( dopo le foto)Leggi anche: “con le Stelle”, Angelo Madonia commenta l’esibizione di Federica PellegriniLeggi anche:rompe il silenzio sulla sua fuga davia da “”: lasuilGuillermoha lasciato inaspettatamente la giuria dicon le stelle, senza fornire lì per lì alcuna spiegazione.