Movieplayer.it - Loki, star della serie Marvel denuncia: "Ho subito abusi e violenze in famiglia e ora sono un senzatetto"

Leggi su Movieplayer.it

La guestdiha condiviso sui social media la sua drammatica situazione, i suoi problemi di salute oscura e l'abbandono da parte dei familiari. Il grido d'aiuto da parte di uno degli interpretiè arrivato chiaro e forte sui social media. Jack Veal, interprete di una giovane variante dinella prima stagioneDisney+, che si è rivelato poi essere la più antica Variante diche vive in The Void, ha pubblicato un video di due minuti su TikTokndo la drammatica situazione in cui versa. Senza entrare troppo in dettaglio, Veal ha confessato di averfisici ed emotivi da bambino e di non aver "avuto un'ottima educazione". Ora ha 17 anni e lotta con .