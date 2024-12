Thesocialpost.it - Kamilla Belyatskaya, la tragica morte dell’attrice: travolta da un’onda mentre fa yoga su una scogliera

Un momento di pace e connessione con la natura si è trasformato in tragedia per l’attrice, 24 anni,dasi allenava a Lad Ko Viewpoint, uno dei punti panoramici più suggestivi della costa di Koh Samui, in Thailandia.Leggi anche: Lutto nel mondo dello spettacolo: morta a 98 anni Helen Gallagher, dal 1944 a BroadwayLa giovane, che aveva appena posizionato il tappetino per praticare, è stata colpita daalta e potente che l’ha trascinata in mare. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, le condizioni proibitive del mare hanno reso impossibile intervenire prontamente. È stato poi avvistato e filmato il tappetino dagalleggiare tra le onde.Parole di gratitudine prima della tragediaPoche ore prima dell’incidente,aveva condiviso sui social un video dal medesimo punto panoramico, esprimendo il suo entusiasmo per la bellezza del luogo.