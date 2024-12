Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno della festa. A Capodanno si balla con i Moka Club in piazza del Popolo

Nel giorno in cui è iniziato il montaggio delle luminarie natalizie in centro (non più l’8 dicembre ma accensione anticipata di un giorno sabato prossimo), ieri l’assessore ancora per poco allo sviluppo economico Francesca Lucchi (neoeletta consigliera regionale) ha presentato alla sala proiezioniBiblioteca Malatestiana ladi2025 che il Comune torna a organizzare dopo quattro anni di assenza. L’ultima edizione, nel 2021, fu surreale. L’aggravamento delle condizioni del covid non permise di farla svolgere come programmato indele Mirko Casadei si esibì con la sua orchestra in una Rocca Malatestiana blindata al pubblico, con lo spettacolo visibile solo in tv. Quest’anno invece si torna are con la90’SRomagna con i, dj set a cura di Jurymaru & Sandro Base di Radio Studio Delta e brindisi finale, uno spettacolo di musica, colori e coreografie.