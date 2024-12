Ilrestodelcarlino.it - "Il piano Beko è irricevibile e insostenibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Unquello diEurope, con oltre 700 esuberi tra Comunanza e Fabriano per le Marche che lo ribadiamo è inaccettabile,e assolutamente. Martedì della prossima settimana il presidente Acquaroli sarà in ministero per un secondo incontro già convocato". Così ieri in aula l’assessore regionale Stefano Aguzzi: "La Regione mette in campo tutto quanto è possibile, che si tratti di riconversione, sostegno alla formazione e pressione politica anche in riferimento alla Golden Power". Un lungo dibattito sul tema quello di ieri mattina in Consiglio regionale, conclusosi con una risoluzione approvata all’unanimità. "Il documento sulle crisi industriali che stanno scuotendo le Marche – va in pressing il gruppo assembleare del Pd - è un fatto positivo, ma occorre che adesso la Regione Marche faccia di più, pretendendo dal governo italiano interventi risolutivi, specie per quanto riguarda la tutela dei livelli occupazionali.