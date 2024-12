Gamberorosso.it - “I giovani non bevono alcol? Non capiscono niente. A 94 anni bevo Spritz". Intervista a Licia Fertz, nonna influencer

Su Instagram conta quasi 300mila follower, nella vita ha fatto l’infermiera, e quando suo marito Aldo è morto, il nipote Elo (Emanuele, oggi quarantenne) ha deciso di far conoscere al mondo social la straordinarietà di suache l’ha cresciuto da quando è rimasto orfano da bambino. Così,dal 2018 è diventata una “aged model”, nonché. Triestina di nascita e viterbese di adozione a 94su Instagram mostra il suo elisir di lunga vita tra scarpette, pizze e tanti dolci.Ha 94, ma questo non vuol dire che non sia una viveur. Sbaglio?No, non sbaglia!Mangia fuori?Sì certo. Mangio tutto, e poi mi piace assaggiare i piatti del mondo.Cucina internazionale, dunque.Sì, proprio l’altro giorno ho provato il libanese, buonissimo. Poi ho assaggiato la cucina peruviana, coreana e poi, impazzisco per quella cinese.