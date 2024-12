Calciomercato.it - Gravina allo scoperto: UFFICIALE, inchiesta della Giustizia sportiva

Leggi su Calciomercato.it

Informato il procuratoreFIGC, Giuseppe Chinè: “Nell’assoluta convinzionemia totale estraneità ai fatti contestati”Gabrieleesce. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, il presidenteFIGC ha scritto al procuratoreFedercalcio, Giuseppe Chinè, per segnalare la chiusura delle indagini a suo caricoProcura di Roma.Apertura: ultim’ora– calciomercato.itha chiesto a Chine l’apertura di unanei suoi confronti: “Nell’assoluta convinzionemia totale estraneità ai fatti contestati – le sue parole, come riporta la stessa ‘Ansa’ – ritengo opportuno informarla per quanto di sua competenza”.è accusato di autoriciclaggio ai tempi in cui era presidenteLega Serie C.